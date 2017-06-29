Буммашину за 80 млн евро планируют запустить на Сегежском ЦБК в сентябре

Новая бумагоделательная машина на Сегежском ЦБК в Карелии смонтирована на 90%, заявили в Segezha Group.

Президент Segezha Group Камиль Закиров провел в Сегеже совещание по проекту модернизации Сегежского ЦБК, приоритетным этапом которой является установка и ввод в эксплуатацию новой бумагоделательной машины.

На сегодняшний день БДМ №11 смонтирована на 90%, запуск в эксплуатацию запланирован на 15 сентября. Сейчас полным ходом идут работы по подключению электродвигателя, специалисты ведут монтаж электрооборудования и электросетей, оборудования привода машины и редукторы. В новом цехе, где установлена БДМ, монтируют основное освещение, закрепляют системы вентиляции и кондиционирования. Намечены наладка и апробирование систем гидравлики и электропривода.

Руководитель работ по установке БДМ №11 Алексей Иванов рассказал участникам деловой встречи о результатах работы по приемке поступившего из Германии от концерна Voith оборудования, логистике процессов монтажа. По его словам, количество фур с оборудованием доходило иногда до 70-ти в день. Караваны выстраивались в очередь на разгрузку при дефиците открытых площадок под складирование. На каждую деталь вне зависимости от веса получены спецификация и чертежи, в том числе 3D модели, наглядно демонстрирующие порядок монтажа и фиксации основного и вспомогательного оборудования.

"Последнюю подобную машину в нашей стране вводили еще во времена Советского Союза. Для нас это грандиозная стройка, а для всей индустрии знаковое событие", - прокомментировал событие президент Segezha Group Камиль Закиров, - Новая машина увеличит наши мощности по бумаге примерно на треть. Она также позволит выпускать очень качественную бумагу, из которой делается более легкий и надежный мешок. В следующем году мы планируем запустить на СЦБК многотопливный котел, который даст возможность комбинату применять древесные отходы и осадок сточных вод в качестве топлива, благодаря чему будут сокращены выбросы в атмосферу и локализовано любое негативное воздействие на окружающую среду".

Ранее Segezha Group и немецкая компания Voith подписали контракт на поставку новой бумагоделательной машины Сегежского ЦБК. Стоимость контракта – свыше 80 млн евро.