Новости. Общество
21:30, 28 Июня 2017

Бузова увеличила грудь и бедра

По теме

Экс-участник "Иванушек International" госпитализирован в тяжелом состоянии
28.06.17 20:20
ФОТО: В Петрозаводске дорожники закатали покрышку в асфальт
28.06.17 20:07
ФОТО: Рианна показала некрасивую грудь
28.06.17 19:40
Все новости
Загрузка...

31-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова удивила поклонников внезапно выросшей грудью.

В своем Инстаграм Ольга опубликовала фотографию в весьма откровенном купальнике, где видно, что бюст звезды заметно увеличился.

Подписчики Ольги Бузовой сразу же заподозрили, что здесь что-то не так. Одни предположили, что звезда решилась на пластическую операцию по увеличению груди, другие уверены, что бюст увеличили не хирурги, а обычный фотошоп. Также поклонники Ольги обратили внимание, что и бедра у нее стали пышнее.

Впрочем, если посмотреть предыдущие фотографии, и особенно видео Ольги, то видно, что она не обладает такими пышными формами, как на этом снимке. Наглядно это демонстрирует вот этот недавний ролик:

"Это разве вы? У вас же не такая фигура!", "Фотошоп творит чудеса…", "От купальника выросли грудь и бедра?", "Вы увеличили грудь?" - подписчики знаменитости не смогли не прокомментировать увеличенный бюст Бузовой.

Редакция сайта uznayvse.ru добавляет, что сама Ольга никак не отреагировала на высказывания подписчиков и как ни в чем ни бывало продолжила публиковать посты в Инстаграм.

По теме

Экс-участник "Иванушек International" госпитализирован в тяжелом состоянии
28.06.17 20:20
ФОТО: В Петрозаводске дорожники закатали покрышку в асфальт
28.06.17 20:07
ФОТО: Рианна показала некрасивую грудь
28.06.17 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии

Аналитика

27.06.2017 12:45
Капитал
"Мы видим реальное давление на бизнес"
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
27.06.2017 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
23.06.2017 11:44
"Петрозаводск – любимая столица" 12
21.06.2017 16:20
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2017 11:22
Личное мнение
"Надень сапоги и не бухти" 3
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом. 
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?

Афиша

Сегодня в городе (9)
Трансформеры: Последний рыцарь
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Выгодный обмен
Тачки 3
детям
Очень плохие девчонки
Антропоид
Чудо-Женщина
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»