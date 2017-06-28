Бузова увеличила грудь и бедра

31-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова удивила поклонников внезапно выросшей грудью.

В своем Инстаграм Ольга опубликовала фотографию в весьма откровенном купальнике, где видно, что бюст звезды заметно увеличился.

Подписчики Ольги Бузовой сразу же заподозрили, что здесь что-то не так. Одни предположили, что звезда решилась на пластическую операцию по увеличению груди, другие уверены, что бюст увеличили не хирурги, а обычный фотошоп. Также поклонники Ольги обратили внимание, что и бедра у нее стали пышнее.

Впрочем, если посмотреть предыдущие фотографии, и особенно видео Ольги, то видно, что она не обладает такими пышными формами, как на этом снимке. Наглядно это демонстрирует вот этот недавний ролик:

"Это разве вы? У вас же не такая фигура!", "Фотошоп творит чудеса…", "От купальника выросли грудь и бедра?", "Вы увеличили грудь?" - подписчики знаменитости не смогли не прокомментировать увеличенный бюст Бузовой.

Редакция сайта uznayvse.ru добавляет, что сама Ольга никак не отреагировала на высказывания подписчиков и как ни в чем ни бывало продолжила публиковать посты в Инстаграм.