Бузова восхитилась собственным эротическим фото

Телеведущая и певица Ольга Бузова выложила в Сети фотографию в крошечном купальнике, которую сопроводила нескромной цитатой.

"Я, может, и не красавица, но фигура у меня идеальная. Ну, что есть, то есть", — написала Бузова.



фото: https://www.instagram.com/buzova86

Как пишет Ridus, подписчики по-разному отреагировали на это заявление и на фотографию. Кто-то в восторге: "Фигура очень красивая. Эстетичная и все вещи на тебе смотрятся красиво"; "Крутая ты у нас бабенка"; "Оля, в отличной форме, умница!!! Так держать".

Другие привычно ищут и не находят у телеведущей грудь и критикуют другие части тела: "Без груди фигура не идеальна"; "Ноги толстые, в остальном фигура хорошая, ну вот на лицо, нужна срочно пластика".