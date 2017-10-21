15:11, 21 Октября 2017
"Был бы человек, а преступление найдется"
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Сторона защиты попросила полностью оправдать Девлета Алиханова, так как в его деле нет ни состава, ни события преступления.
В Петрозаводском городском суде завершились прения сторон по делу Девлета Алиханова. Выступавшие в течение двух дней адвокаты в финале прений попросили суд вынести оправдательный приговор. И по статье, касающейся так называемой "приватизации сберкасс", и по статье о якобы незаконном пересечении границы, где уже истекли сроки давности.
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