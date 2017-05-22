Депутат из Карелии Ольга Залецкая вспомнила, как после задержания она попала в СИЗО.

"Меня задержали прямо в разгар рабочего дня. Привезли в следственный комитет. Разрешили сделать один звонок. Я попросила сестру забрать детей, младшему сыну было пять лет, дочке-16. Еще у меня остался отец-инвалид, 83 года. Старшая дочь взяла всю заботу о брате. Самое страшное, когда сообщили, что детей могут забрать в детский дом", вспомнила Ольга Залецкая.

"Было очень холодно, у меня забрали куртку, лифчик, колготки. Меня трясло. Вся одежда – тоненькое синтетическое платье,сапоги, трусы. Меня не кормили. Несколько часов не давали сходить в туалет. Со мной обращались как с опасным преступником, заставляли отчитываться по форме "Гражданин начальник, фамилия, имя, отчество, статья". Говорили: УЧИ!" – рассказала депутат Заксобрания Карелии.

Депутат провела в изоляторе больше суток. Она не может вспомнить, кормили её или нет. Ольга Залецкая была в таком состоянии, что представитель следственного комитета отказалась продолжать допрос пока её не накормят и не дадут верхнюю одежду. Все происходящее казалось страшным сном.

"Со мной в одной камере сидела молодая девушка. Взяли на улице, за наркотики. У неё не было прокладок, и она отрезала понемногу от своей футболки. Передать вещи и еду ей было некому. Для неё вырезали кусочек линолеума. Знаете, такой старый советский. Привязали к нему веревочку, получились шлепанцы. У неё просто не было ничего. Я помогла написать ей заявление на получение "гуманитарного набора". Каждое утро на ногах появлялись новые синяки. Они просто были синие. Матрасы там выдают такие, с комками, лежишь просто на железных прутьях, которые впиваются в кожу. Но и здесь есть свой секрет. Нужно взять всю одежду, свернуть и подложить. Так спать немного удобней", - отметила депутат.

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