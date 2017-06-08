09:06, 08 Июня 2017
Бытовка сгорела в Карелии около карьера
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В республике за сутки огонь уничтожил две хозяйственные постройки, сообщает ГУМЧС по Карелии.
В среду на станции Деревянка Прионежского района возле карьера Голодай Гора произошел пожар в бытовке. В результате строение значительно повреждено огнём. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Тем же днем в посёлке Калевала произошел пожар в хозяйственной постройке на улице Красноармейская. Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной части посёлка Калевала и посёлка Пяозерский.
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