Бытовка сгорела в Карелии около карьера

В республике за сутки огонь уничтожил две хозяйственные постройки, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В среду на станции Деревянка Прионежского района возле карьера Голодай Гора произошел пожар в бытовке. В результате строение значительно повреждено огнём. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Тем же днем в посёлке Калевала произошел пожар в хозяйственной постройке на улице Красноармейская. Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной части посёлка Калевала и посёлка Пяозерский.