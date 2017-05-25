Бывшая модель Playboy получила срок за троллинг голой старушки

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Бывшая модель Playboy Дани Мэзерс (Dani Mathers) получила три года условно за публикацию тайно сделанной фотографии обнаженной пожилой женщины.

Как пишет Лента.ру, 30-летнюю американку, пошедшую на сделку с прокуратурой, также приговорили к обязательным работам — она будет в течение 30 часов удалять граффити. Максимальное наказание, которое грозило Мэзерс, — шесть месяцев тюрьмы.

Летом 2016 года она сфотографировала 71-летнюю женщину в раздевалке спортзала в Лос-Анджелесе. Мэзерс опубликовала его в Snapchat (точнее, добавила в «Историю», которая была доступна для всех) вместе с текстом: «Если я не могу сделать вид, что этого не видела, то и вы не сможете». Она также разместила селфи, где закрывает рукой рот.

После негативной реакции в соцсетях модель извинилась и пояснила, что хотела отправить фотографию в частном порядке другу. То, что снимок стал достоянием общественности, Мазерс назвала случайностью, произошедшей из-за того, что она «новичок в Snapchat», писала The Independent.

Калифорнийские законодатели используют ее дело в качестве примера: они работают над законопроектом, который ужесточит наказание для тех, кто снимает и распространяет фото или видео без разрешения. Документ предполагает наложение дополнительного штрафа размером до тысячи долларов, если на снимке при этом обнаженный человек. Согласно законопроекту, жертвы подобных действий имеют право на денежную компенсацию, средства которой они смогут потратить на то, чтобы добиться изъятия соответствующих фото из публичного доступа.

На этой неделе документ был одобрен сенатом штата и ожидает одобрения ассамблеей — нижней палатой законодательного органа Калифорнии. В случае его принятия и после подписания губернатором документ обретет законную силу.

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