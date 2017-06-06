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18:00, 06 Июня 2017
фото: Esther.kooiman.fr / Эстер Койман

Бывшая порноактриса хочет стать депутатом

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Она говорит, что теперь ее все реже узнают на улицах.

Бывшая порноактриса Эстер Койман выдвинула свою кандидатуру на парламентских выборах во Франции от партии "Независимый экологический альянс". Об этом сообщает lenya.ru со ссылкой на Le Parisien 6 июня.

От своего прошлого Койман отказываться не намерена."Это был недолгий период моей жизни, мне тогда было 20-22 года. Меня и сейчас узнают на улицах, но все реже и реже", - рассказала она изданию.

В настоящее время бывшей звезде эротических фильмов 48 лет, она воспитывает двух детей. Койман также является вегетарианкой и активной защитницей прав животных.

Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура, 11 и 18 июня.

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