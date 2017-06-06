18:00, 06 Июня 2017
Бывшая порноактриса хочет стать депутатом
По теме
Загрузка...
Она говорит, что теперь ее все реже узнают на улицах.
Бывшая порноактриса Эстер Койман выдвинула свою кандидатуру на парламентских выборах во Франции от партии "Независимый экологический альянс". Об этом сообщает lenya.ru со ссылкой на Le Parisien 6 июня.
От своего прошлого Койман отказываться не намерена."Это был недолгий период моей жизни, мне тогда было 20-22 года. Меня и сейчас узнают на улицах, но все реже и реже", - рассказала она изданию.
В настоящее время бывшей звезде эротических фильмов 48 лет, она воспитывает двух детей. Койман также является вегетарианкой и активной защитницей прав животных.
Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура, 11 и 18 июня.
По теме
Выбор читателей
31.05.2017, 14:48
02.06.2017, 14:17
05.06.2017, 10:25
31.05.2017, 14:39
Аналитика
05.06.2017 10:45
Политкухня
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов объяснил, почему коммунисты выступают против закона о статусе столицы.
02.06.2017 12:03
02.06.2017 11:20
02.06.2017 10:39
31.05.2017 15:48
Чтиво
Сегодня 10:58
Личное мнение
Политический публицист Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.
05.06.2017 16:20
05.06.2017 09:35
31.05.2017 10:00
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
Завтра в театрах (1)
Концерты завтра (1)
В кинотеатрах (6)
Комментарии