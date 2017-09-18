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Новости. Экономика
10:15, 18 Сентября 2017

Бывшая водонапорная башня выставлена на продажу в Петрозаводске

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Администрация Петрозаводска объявила аукцион по продаже здания бывшей водонапорной башни.

Кирпичная постройка (на фото) общей площадью 19,6 кв. метров расположена на ул. Сулажгорского кирпичного завода.

Аукцион назначен на 3 октября.

Начальную цену башни можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2017-09-18 10:48:15
Предложение Администрации.

Обсерваторию я вижу, вахтер сидит на входе там.
Билеты продает народу , музей показывают нам.

Спортсмены бегают за деньги, на время прямо снизу вверх.
И гордо флаг висит России,который должен быть ведь виден всем!

Подсветка - краше не бывает и сверху родниковая вода
Ее туда завозят сколько надо, затем желающим всем разливать.

Еще темница для веселья, за деньги - сутки можно сутки посидеть
Прочувствовать средневековье, и сверху, что покушал сбросить
вниз.

Снести ее к едрене фени , на кирпичи всю разобрать
И продавая сувениром - бюджет для Города поднять.


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