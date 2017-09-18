10:15, 18 Сентября 2017
Бывшая водонапорная башня выставлена на продажу в Петрозаводске
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Администрация Петрозаводска объявила аукцион по продаже здания бывшей водонапорной башни.
Кирпичная постройка (на фото) общей площадью 19,6 кв. метров расположена на ул. Сулажгорского кирпичного завода.
Аукцион назначен на 3 октября.
Начальную цену башни можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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