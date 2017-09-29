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Новости. Общество
23:30, 29 Сентября 2017

Бывшая жена знаменитого актера спивается в нищете

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Экс-супруга Михаила Ефремова живет в полном одиночестве.

Четвертая жена Михаила Ефремова, актриса Ксения Качалина живет в центре Москвы в полном одиночестве, сообщает "СтарХит". Ее 16-летняя дочь Анна-Мария лишь изредка навещает мать. Некогда популярная актриса уже давно не получает предложения от режиссеров, а живет на деньги бывшего супруга Ефремова.

Качалина не скрывает, что у нее серьезные проблемы с алкоголем. Она часто выпивает с собутыльниками во дворе собственного дома. Увлечение крепкими напитками у Ксении началось еще во времена учебы во ВГИКе. Усугубилась ситуация, когда она узнала о том, что ее возлюбленный Иван Охлобыстин вдруг закрутил роман с ее подружкой Оксаной Арбузовой. Затем в жизни Качалиной случилась трагедия: первая беременность закончилась смертью малышки. В этот период, вспоминала сама Качалина, в ее жизни "было все", но она собрала себя по крупицам. Во многом помог справиться с ситуацией Михаил Ефремов. У пары родилась дочь Анна-Мария.

Михаил Ефремов развелся с Качалиной после четыре лет брака. Женщина уехала на время в Индию, а вернувшись, увлеклась алкоголем. После череды ссор актер оформил единоличную опеку над их общей дочерью Анной-Марией. Теперь она постоянно проживает с отцом.

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