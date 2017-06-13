Бывший член правительства Карелии получил грамоту
По теме
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков наградил почетной грамотой республики бывшего постоянного представителя республики при Президенте РФ Михаила Соколова.
Соответствующий указ подписал врио главы Карелии 7 июня.
Соколов награжден грамотой "за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд".
Напомним, ранее Соколов написал заявление об увольнении по собственному желанию и с 23 мая был уволен.
Отметим, что Соколов начал представлять интересы Карелии в Москве с 2011 года.
По данным сайта Политика-Карелии, Соколов Михаил Михайлович до работы в правительстве работал исполнительным вице-президентом, гендиректором международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ).
Родился 9 марта 1950 года.
Окончил Ленинградское суворовское военное училище (1968 г.) и Ленинградский технологический институт холодильной промышленности (1974 г.).
После училища занимался военно-патриотической работой во Фрунзенском районе г. Ленинграда, избирался первым секретарем Кировского горкома комсомола Ленинградской области (1977-1979 г.), откуда приглашён был на работу в Москву, в аппарат ЦК ВЛКСМ (1980-1987 г.).
В 1988 г. возглавил управление делами госкомитета РСФСР по охране природы (проработал здесь до 1991 г.) и затем ушёл во всероссийскую ассоциацию "Инновация" (был её гендиректором с 1991 по 1994 г.). Одновременно же являлся генеральным менеджером международного инновационного проекта "Европа — Америка — 500". В рамках этого проекта осуществлялся запуск космического корабля "Прогресс".
С 1988 по 1990 г. — вице-президент акционерного коммерческого банка"Московский банк реконструкции и развития" а также вице-президент финансовой корпорации "Система".
С 1998 г. по 2004 г. — генеральный директор госучреждения города Москвы "Межрегиональный информационно-деловой центр" и одновременно ответственный секретарь Московского городского координационного совета по межрегиональному сотрудничеству.
С 2000 г. — генеральный директор – исполнительный вице-президент Международной Ассамблеи столиц и крупных городов. Кроме того ходил в советниках у Лужкова.
Женат, четверо детей (три сына и дочь).
Комментарии