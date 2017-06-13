Бывший член правительства Карелии получил грамоту

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков наградил почетной грамотой республики бывшего постоянного представителя республики при Президенте РФ Михаила Соколова.

Соответствующий указ подписал врио главы Карелии 7 июня.

Соколов награжден грамотой "за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд".

Напомним, ранее Соколов написал заявление об увольнении по собственному желанию и с 23 мая был уволен.

Отметим, что Соколов начал представлять интересы Карелии в Москве с 2011 года.

По данным сайта Политика-Карелии, Соколов Михаил Михайлович до работы в правительстве работал исполнительным вице-президентом, гендиректором международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ).

Родился 9 марта 1950 года.

Окончил Ленинградское суворовское военное училище (1968 г.) и Ленинградский технологический институт холодильной промышленности (1974 г.).

После училища занимался военно-патриотической работой во Фрунзенском районе г. Ленинграда, избирался первым секретарем Кировского горкома комсомола Ленинградской области (1977-1979 г.), откуда приглашён был на работу в Москву, в аппарат ЦК ВЛКСМ (1980-1987 г.).

В 1988 г. возглавил управление делами госкомитета РСФСР по охране природы (проработал здесь до 1991 г.) и затем ушёл во всероссийскую ассоциацию "Инновация" (был её гендиректором с 1991 по 1994 г.). Одновременно же являлся генеральным менеджером международного инновационного проекта "Европа — Америка — 500". В рамках этого проекта осуществлялся запуск космического корабля "Прогресс".

С 1988 по 1990 г. — вице-президент акционерного коммерческого банка"Московский банк реконструкции и развития" а также вице-президент финансовой корпорации "Система".

С 1998 г. по 2004 г. — генеральный директор госучреждения города Москвы "Межрегиональный информационно-деловой центр" и одновременно ответственный секретарь Московского городского координационного совета по межрегиональному сотрудничеству.

С 2000 г. — генеральный директор – исполнительный вице-президент Международной Ассамблеи столиц и крупных городов. Кроме того ходил в советниках у Лужкова.

Женат, четверо детей (три сына и дочь).