Бывший депутат из Карелии написал Путину на "прямую линию" и попросил ввести госмонополию на водку

Бывший депутат Заксобрания Карелии, заслуженный юрист республики Александр Лукин обратился к Президенту Владимиру Путину с просьбой ввести госмонополию на производство и реализацию алкогольной продукции.

Сегодня в полдень состоится "Прямая линия с Владимиром Путиным". По данным на вечер среды в Центр приема сообщений поступило более 1 миллиона 600 тысяч вопросов Президенту. Традиционно российских граждан волнуют, прежде всего, социальные проблемы – экология, зарплаты, пенсии, дороги, медицина и жилье.

Как стало известно, написал Владимиру Путину и бывший депутат Заксобрания Карелии, заслуженный юрист республики Александр Павлович Лукин. Он, в частности, попросил Президента ввести государственную монополию на производство и реализацию алкогольной продукции, а также – "ограничить запредельные зарплаты руководителей госкорпораций". При этом Лукин отметил "блестящую внешнюю политику" Владимира Путина.

Еще об одном вопросе из Карелии рассказал "Первый канал".

Карелия: "Все машины ездят по обочине, потому что обочина лучше, чем асфальт, как Вы видите. И все это по всей дороге".

Обратиться к президенту можно по телефону: 8 800 200-40-40. Телефоны для международных звонков +7 (499) 550-40-40, +7(495) 539-40-40. СМС и ММС-послания отправляют на номер 0-40-40. «Одноклассники» и «ВКонтакте» также принимают вопросы.

Послания будут приниматься до конца "Прямой линии".

Напоминаем, что "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится сегодня в полдень по московскому времени. Трансляцию будет вести Первый канал, а также телеканалы и радиостанции ВГТРК. Кроме того, будет организована трансляция в интернете.