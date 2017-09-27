15:26, 27 Сентября 2017
Бывший депутат предложил привлекать деньги горожан для подключения домов в Петрозаводске к природному газу
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Бывший депутат Петросвета Алексей Яблоков сообщил на заседании в администрации Петрозаводска о желании жильцов района Зарека участвовать в софинансировании работ по подключению их домов к природному топливу.
"Будет ли при подводке природного газа население участвовать в софинансировании?"- задал вопрос Алексей Яблоков на заседании в мэрии.
По словам Яблокова, уже есть желающие вложить личные средства в газификацию Петрозаводска.
Подробнее о тех, кто готов вложиться в городской проект, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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