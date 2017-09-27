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Новости. Общество
15:26, 27 Сентября 2017

Бывший депутат предложил привлекать деньги горожан для подключения домов в Петрозаводске к природному газу

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Бывший депутат Петросвета Алексей Яблоков сообщил на заседании в администрации Петрозаводска о желании жильцов района Зарека участвовать в софинансировании работ по подключению их домов к природному топливу.

"Будет ли при подводке природного газа население участвовать в софинансировании?"- задал вопрос Алексей Яблоков на заседании в мэрии.

По словам Яблокова, уже есть желающие вложить личные средства в газификацию Петрозаводска.

Подробнее о тех, кто готов вложиться в городской проект, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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abrosim
2017-09-27 15:46:35
я уже участвую: купил индукционную эл плиту китфорт на 2 комфорки, баня в деревне с мая по ноябрь, нууу очень экономично получается!!! ну а скидываются деньгами пусть депутаты всех уровней, у них пятница укороченный день, вот пусть и "халтурят".
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