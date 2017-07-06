14:11, 06 Июля 2017
Бывший федеральный чиновник рассказал, что нужно развивать в сельском хозяйстве Карелии
По теме
Загрузка...
Экс-директор департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ Владимир Лабинов уверен, что молочное животноводство и производство аквакультуры имеют все условия для развития в Карелии.
"Мы хотим, чтобы экономика в Карелии развивалась. А в экономике республики в сфере сельского хозяйства имеются условия для развития молочного животноводства и производства аквакультуры", - сказал Лабинов на совещании по вопросам развития аквакультуры в Петрозаводске.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
05.07.2017, 16:15
30.06.2017, 06:40
29.06.2017, 20:20
Аналитика
Сегодня 10:33
Политкухня
Абсурдность обвинений в деле "Петропита".
Сегодня 09:07
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
Чтиво
04.07.2017 12:03
Личное мнение
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
03.07.2017 17:06
30.06.2017 11:11
30.06.2017 09:42
Медиа
05.07.2017 14:35
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии