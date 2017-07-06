Бывший федеральный чиновник рассказал, что нужно развивать в сельском хозяйстве Карелии

Экс-директор департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ Владимир Лабинов уверен, что молочное животноводство и производство аквакультуры имеют все условия для развития в Карелии.

"Мы хотим, чтобы экономика в Карелии развивалась. А в экономике республики в сфере сельского хозяйства имеются условия для развития молочного животноводства и производства аквакультуры", - сказал Лабинов на совещании по вопросам развития аквакультуры в Петрозаводске.

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