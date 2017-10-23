15:09, 23 Октября 2017
Бывший хозяин "Карелия-Маркет", вернув здание городу, лишился активов на 22,5 млн. руб
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ООО "ТД Карелия-Маркет", арендовавшее одноименный торговый центр, после расторжения договора аренды с мэрией, лишилось активов на 22,5 млн. рублей – в такую сумму оценивается стоимость реконструкции здания.
Эта сумма фигурирует в материалах дела о банкротстве компании, которое рассматривал Арбитражный суд Карелии.
В бухгалтерском балансе должника за 2016 год содержатся сведений об активах на сумму 22,5 млн. рублей. Суд установил, что эта сумма является "числящейся на балансе стоимостью неотделимых улучшений здания".
Подробнее о ситуации с "Карелия-Маркет" читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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