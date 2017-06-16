Бывший мэр Петрозаводска поделится слухами о пенсиях

Экс-мэр столицы Карелии, руководитель Пенсионного фонда республики Николай Левин выступит на "Умной пятнице" с лекцией "Слухи и правда о пенсиях" в Agriculture club.

"Тема пенсий всегда порождает много слухов: сегодня много говорят о непонятных пенсионных правилах, которые ежегодно меняются, о том, что пенсионный возраст повысят, а пенсии работающим отменят совсем. Руководитель Пенсионного фонда Карелии Николай Левин, который не нуждается в дополнительном представлении, в своем выступлении разделит эту информацию на слухи и правду", - рассказала на странице организатор "Умной пятницы" Наталья Ермолина.

"Умная пятница" – это вечер коротких лекций в стиле TED по 20 минут от местных экспертов в разных сферах науки, культуры и жизни. Мероприятие проходит дважды в месяц в арт-пространстве Agriculture club (здание кинотеатра "Калевала"). Ближайшая "Умная пятница" намечена на сегодня, 16 июня.