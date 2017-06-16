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09:59, 16 Июня 2017

Бывший мэр Петрозаводска поделится слухами о пенсиях

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Бывший мэр Петрозаводска поделится слухами о пенсиях
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Экс-мэр столицы Карелии, руководитель Пенсионного фонда республики Николай Левин выступит на "Умной пятнице" с лекцией "Слухи и правда о пенсиях" в Agriculture club.

"Тема пенсий всегда порождает много слухов: сегодня много говорят о непонятных пенсионных правилах, которые ежегодно меняются, о том, что пенсионный возраст повысят, а пенсии работающим отменят совсем. Руководитель Пенсионного фонда Карелии Николай Левин, который не нуждается в дополнительном представлении, в своем выступлении разделит эту информацию на слухи и правду", - рассказала на странице организатор "Умной пятницы" Наталья Ермолина.

"Умная пятница" – это вечер коротких лекций в стиле TED по 20 минут от местных экспертов в разных сферах науки, культуры и жизни. Мероприятие проходит дважды в месяц в арт-пространстве Agriculture club (здание кинотеатра "Калевала"). Ближайшая "Умная пятница" намечена на сегодня, 16 июня.

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Комментарии

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User
2017-06-16 10:24:57
Чем может поделиться бывший мэр Петрозаводска, если сам Путин не может ответить на вопрос будет ли повышен пенсионный возраст или нет? Всё давно и так понятно! Как бы чинуши по ушам не ездили, реально у народа уже отжали накопительную часть и заменили реальные деньги на пенсионных счетах виртуальными баллами. А ужимки президента по поводу пенсионного возраста ровно до выборов, после которых электорат получит очередную порцию вожделенной стабильности.
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