Бывший пресс-секретарь главы Карелии нашла новую работу

Марина Кабатюк, ранее занимавшая должность пресс-секретаря главы Карелии, устроилась в ООО "Русский Лесной Альянс" .

"Рада сообщить вам, что продолжаю работать с вами, но уже в новом качестве - заместителем директора по маркетингу ООО "Русский Лесной Альянс". Среди прочего, в мои обязанности будет входить информирование о реализации приоритетного инвестиционного проекта "Русского Лесного Альянса" в области освоения лесов, а также в целом об успехах и проблемах развития одного из лидеров лесопромышленного комплекса Карелии", - написала она в письме, которое было разослано в редакции СМИ.

Марина Кабатюк в январе 2016 года была назначена пресс-секретарем занимавшего в то время пост главы Карелии Александра Худилайнена. К настоящему времени она проработала 7 месяцев в качестве официального представителя в СМИ Артура Парфенчикова. После выборов главы Карелии она ушла в отпуск с последующим увольнением.

ООО "Русский Лесной Альянс" образовано в 2004 году. Только за последние пять лет в развитие предприятия вложено более 600 млн. рублей. Организация является динамично развивающейся компанией, занимается лесозаготовками на лесных участках на территории Пряжинского и Кондопожского районов, производством топливных гранул и комплектов домов из оцилиндрованных бревен.