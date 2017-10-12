Бывший работник зверофермы в Пряже совершил самоубийство

Следователи проводят проверку по факту самоубийства бывшего работника зверофермы в поселке Пряжа Республики Карелия.

Инцидент произошел еще 4 октября, но о нем стало известно только сейчас. В этот день погиб еще один работник, которого придавил погрузчик.

"Проводится проверка по факту самоубийства бывшего работника", - сказали в Следкоме Карелии.

Ранее "Столица на Онего" писала, что сельхозпредприятии в Пряже погибают от голода норки, лисы и коровы.