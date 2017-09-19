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Новости. Криминал
07:15, 19 Сентября 2017

Бывший сотрудник ГИБДД осужден за взятку

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В Карелии бывший сотрудник полиции незаконно получил 83 тысячи рублей.

Об этом сообщает сайт прокуратуры Карелии.

Установлено, что в 2014-2016 годах бывший инспектор регистрационно-экзаменационной группы отделения ГИБДД ОМВД России по Питкярантскому району Александр Клочков получил от двух жителей республики взятки на общую сумму 83 тысячи рублей.

Сообщается, что взяткодатели при этом осуществляли незаконную деятельность по приобретению и сбыту автомашин, добытых преступных путем, с поддельными идентификационными номерами, номером кузова, шасси и двигателя.

По информации прокуратуры, бывший инспектор получил взятки за незаконную регистрацию в общей сложности 31 автомобиля бизнес-класса без предоставления их для осмотра и сверки номерных агрегатов и в отсутствие собственника транспортного средства, а также за незаконное внесение изменений в регистрационные данные и замену паспортов транспортных средств.

Приговором Питкярантского городского суда бывший государственный инспектор Александр Клочков был признан виновным в получении взятки и служебном подлоге.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

По приговору суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 830 тыс. рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовные дела в отношении взяткодателей находятся на рассмотрении в том же суде, сообщают в прокуратуре Карелии

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2017-09-19 10:06:34
Это он по 2700руб за оформление краденного автомобиля брал?
Спасибо "Столица", повеселили.
deep
2017-09-19 09:36:36
Тут надо не получение взятки и служебный подлог предъявлять, а соучастие в краже и продаже машин. И на нары, лет на 10.
новый
2017-09-19 09:23:45
Мало. За два года не успеют тварь в тюрьме сгноить.
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