Бывший сотрудник ГИБДД осужден за взятку

В Карелии бывший сотрудник полиции незаконно получил 83 тысячи рублей.

Об этом сообщает сайт прокуратуры Карелии.

Установлено, что в 2014-2016 годах бывший инспектор регистрационно-экзаменационной группы отделения ГИБДД ОМВД России по Питкярантскому району Александр Клочков получил от двух жителей республики взятки на общую сумму 83 тысячи рублей.

Сообщается, что взяткодатели при этом осуществляли незаконную деятельность по приобретению и сбыту автомашин, добытых преступных путем, с поддельными идентификационными номерами, номером кузова, шасси и двигателя.

По информации прокуратуры, бывший инспектор получил взятки за незаконную регистрацию в общей сложности 31 автомобиля бизнес-класса без предоставления их для осмотра и сверки номерных агрегатов и в отсутствие собственника транспортного средства, а также за незаконное внесение изменений в регистрационные данные и замену паспортов транспортных средств.

Приговором Питкярантского городского суда бывший государственный инспектор Александр Клочков был признан виновным в получении взятки и служебном подлоге.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

По приговору суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 830 тыс. рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовные дела в отношении взяткодателей находятся на рассмотрении в том же суде, сообщают в прокуратуре Карелии