Бывший участник группы "Чай вдвоем" выступит на Дне республики в Олонце

На празднование Дня республики пригласили филармонических, эстрадных звезд и диджеев.

Как рассказали в правительстве республики, 10 июня на главной сцене в Олонце для жителей и гостей праздника выступят известный своим редким баритоном Владислав Косарев и эстрадный певец Стас Костюшкин.

По словам заместителя премьер-министра правительства Карелии Ларисы Подсадник, Владислав Косарев - это филармоническая звезда, замечательный певец и исполнитель, которого уже слышали в нашей республике.

"Это великолепный голос, интересный репертуар и песни, которые запоминаются. Я думаю, все получат истинное удовольствие от его выступления",- цитирует сайт правительства Ларису Подсадник.

В вечерней программе праздника Подсадник пообещала эстрадных артистов: на празднике выступит Стас Костюшкин - бывший участник группы "Чай вдвоем". После концерта для молодежи пройдет дискотека с участием одного из лучших диджеев России.

Как отметила заместитель премьер-министра, в целом программа Дня республики в Олонце очень насыщенная и интересная: пройдут выставки, концерты, театрализованные представления.