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10:41, 01 Июня 2017

Бывший вице-мэр Петрозаводска Евгений Журавлев выступил свидетелем на суде по делу Алиханова

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Бывший первый заместитель мэра Петрозаводска Евгений Журавлев, который находится сейчас в сегежской колонии по нашумевшему делу "о земле", дал показания на суде у Девлета Алиханова.

Евгения Журавлева в суде по делу Девлета Алиханова допросила сторона обвинения. Поскольку сам Журавлев сейчас отбывает наказание в ИК-7 в Сегеже, связь с ним была установлена дистанционно, в режиме видеоконференции.

Отвечая на вопросы обвинения, защиты и судьи, Евгений Журавлев подтвердил непричастность Девлета Алиханова к приватизации муниципальных помещений, арендованных Сбербанком. Речь шла о событиях 10-летней давности, когда сам Журавлев еще не работал в исполнительной власти, а был предпринимателем и депутатом Петросовета на общественных началах.

Журавлев заявил, что лично, как бизнесмен и представитель своей матери, в конце 2007 года участвовал в приобретении этих муниципальных помещений на открытом аукционе. О проведении аукциона была публикация в официальном вестнике, в ней указывалось, что помещения обременены долгосрочным договором аренды. Кроме этого, он был информирован о приватизации, так как был в это время депутатом Петросовета. Евгений Журавлев взял займ у Девлета Алиханова, который по прошествии месяца или двух после оформления сделки, вернул. Примерно через год семья Журавлевых помещения продала, так как поняла, что держать у себя эту собственность нецелесообразно.  На момент покупки они не знали, что Сбербанк внес арендную плату заранее, на несколько лет вперед.

Вторым свидетелем, которого также допросили накануне, был Григорий Копнин. В настоящее время он также находится в сегежской колонии по "делу о земле".  Григорий Копнин также подтвердил непричастность Девлета Алиханова к сделке, из-за которой известный политик и предприниматель вот уже два с половиной года находится в СИЗО без приговора суда.

Добавим, что именно этих двух свидетелй сторона обвинения называла ключевыми по делу Алиханова и именно с их допросом связывала необходимость и далее содержать его под стражей. Однако, ничего такого, что могло бы обрадовать сторону обвинения, Журавлев и Копнин не сказали. Так же, как и все ранее допрошенные свидетели, они подтвердили невиновсть Девлета Алиханова. Теперь отпал даже формальный повод держать его под стражей. 

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Комментарии

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gaudealis
2017-06-01 11:29:33
Ведь песня же :) Люди, которые сами осуждены и отбывают наказание по приговору суда, выгораживают того, кто когда-то был с ними в одной связке (а одному из фигурантов Алиханов вдобавок приходится родственником). Чего было от них ожидать? Конечно, они скажут, что он ни в чём не виноват! Они все там законопослушные граждане, чтящие уголовный кодекс! Их всех нужно понять, простить и отпустить!
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