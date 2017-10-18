Бывший замминистра экономического развития Карелии стал замглавы администрации Парфенчикова

Экс-заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Константин Сибиряков перешел на работу в администрацию главы региона.

"В настоящее время Константин Николаевич является исполняющим обязанности заместителя руководителя администрации главы республики", - рассказал "Столице на Онего" источник.

Известно, что до работы в министерство Сибиряков работал в "Кареллеспроме" начальником отдела корпоративного управления и развития.

Напомним, руководителем администрации главы Карелии является Татьяна Игнатьева, которая ранее была заместителем директора Федеральной службы судебных приставов России.