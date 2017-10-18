10:31, 18 Октября 2017
Бывший замминистра экономического развития Карелии стал замглавы администрации Парфенчикова
По теме
Загрузка...
Экс-заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Константин Сибиряков перешел на работу в администрацию главы региона.
"В настоящее время Константин Николаевич является исполняющим обязанности заместителя руководителя администрации главы республики", - рассказал "Столице на Онего" источник.
Известно, что до работы в министерство Сибиряков работал в "Кареллеспроме" начальником отдела корпоративного управления и развития.
Напомним, руководителем администрации главы Карелии является Татьяна Игнатьева, которая ранее была заместителем директора Федеральной службы судебных приставов России.
По теме
Выбор читателей
16.10.2017, 19:10
12.10.2017, 16:27
16.10.2017, 12:10
11.10.2017, 07:25
16.10.2017, 09:18
16.10.2017, 09:41
Аналитика
16.10.2017 10:20
Капитал
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
Этой осенью олонецкая молочная продукция дебютирует в новой упаковке.
16.10.2017 09:18
13.10.2017 15:35
13.10.2017 14:32
10.10.2017 10:58
Чтиво
16.10.2017 11:12
Личное мнение
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
06.10.2017 11:54
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
Афиша
Сегодня в городе (2)
Комментарии