Бывшим работникам обанкротившейся "Ягоды Карелии" выплатили долги по зарплате

ООО "Производственная компания "Ягода Карелии", признанное банкротом в прошлом году, полностью погасило задолженность перед 86 бывшими работниками предприятия.

Об этом конкурсный управляющий организации сообщил на заседании межведомственной комиссии, которая занимается долгами предприятий Карелии по зарплате и налогам.

По данным министерства социальной защиты, труда и занятости Карелии, по состоянию на 14 июня задолженность по зарплате перед работниками "Ягоды Карелии" составляла 18,7 млн рублей. Предприятие погасило эту задолженность, сообщил конкурсный управляющий.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".