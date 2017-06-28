12:21, 28 Июня 2017
Бывшим работникам обанкротившейся "Ягоды Карелии" выплатили долги по зарплате
По теме
Загрузка...
ООО "Производственная компания "Ягода Карелии", признанное банкротом в прошлом году, полностью погасило задолженность перед 86 бывшими работниками предприятия.
Об этом конкурсный управляющий организации сообщил на заседании межведомственной комиссии, которая занимается долгами предприятий Карелии по зарплате и налогам.
По данным министерства социальной защиты, труда и занятости Карелии, по состоянию на 14 июня задолженность по зарплате перед работниками "Ягоды Карелии" составляла 18,7 млн рублей. Предприятие погасило эту задолженность, сообщил конкурсный управляющий.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
21.06.2017, 14:42
23.06.2017, 11:42
24.06.2017, 11:25
21.06.2017, 14:51
26.06.2017, 14:23
23.06.2017, 16:03
Аналитика
27.06.2017 12:45
Капитал
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
26.06.2017 15:44
23.06.2017 11:44
21.06.2017 16:20
Чтиво
27.06.2017 11:22
Личное мнение
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом.
26.06.2017 14:23
21.06.2017 12:47
20.06.2017 12:08
Медиа
25.06.2017 19:55
Опрос
Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?
Комментарии