C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату

Через месяц россияне получат новые платежки, пишет "Российская газета".

С 1 июня в каждом регионе начнут действовать новые нормативы потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды - везде свои. От этих нормативов прямым образом зависит размер квартплаты. Обновленные платежки россияне получат уже в июле.

Мера должна решить проблему "непрозрачных" квитанций, когда жильцы платят за перерасход тепла, воды и электричества, которые идут на содержание лифтов, лестниц, подъездов, подвалов, чердаков и придомовых территорий. Управляющая компания не вправе выставлять жильцам счет, который превышает норматив. Даже если дом за месяц потратит, допустим, 120 кубометров воды, а по нормативу на него положено 100 кубометров, то разницу обязаны заплатить из собственных средств коммунальщики.

Ранее в ряде регионов минстроем были выявлены значительные - до десяти раз - завышения нормативов. "Сейчас проблема локализована, однако мы продолжаем внимательно смотреть на то, как регионы реализуют новую норму. Всем жилищным инспекциям дано поручение ужесточить контроль за начислением платы за ЖКХ, особенно в части начисления за общедомовые нужды", - рассказал "Российской газете" замглавы минстроя Андрей Чибис.

В свою очередь исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева объясняет, что регионы должны были устанавливать нормативы так называемым расчетным методом: когда берется конкретный дом и подсчитывается все, что он расходует. Однако многие субъекты Федерации облегчили себе жизнь, взяв за основу среднюю "температуру по больнице" и применив ко всем многоэтажкам единый норматив. Примечательно, что так поступило большинство регионов, отложив внесение правок именно на начало лета, пишет "Российская газета".

Тем не менее эксперты не исключают, что на местах и дальше будут сознательно затягивать переход на новые нормативы. Это косвенно подтверждают данные минстроя. Так, на 22 мая 14 регионов установили новые нормативы на общедомовые нужды, остальные субъекты находятся в процессе. По мнению Разворотневой, все ждут принятия поправок в жилищное законодательство, касающихся порядка расчета коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Законопроект готовится ко второму чтению в Госдуме. Речь идет о том, чтобы законодательно установить приоритет показаний общедомовых приборов учетов над региональными нормативами.

Кроме того, минстрой выступил с инициативой исключить водоотведение из общедомовых нужд. В ведомстве объяснили, что невозможно измерить реальный объем расхода воды, необходимого для содержания общего имущества: кто-то использует воду для полива, кто-то - для мытья тротуаров, и автоматом эту воду засчитывать, как стоки, нельзя.