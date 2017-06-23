Чаши муниципального бассейна, где Роспотребнадзор нашел личинки червей, хорошенько почистили

В бассейне на улице Хейкконена в Петрозаводске, где Роспотребнадзор ранее выявил нарушения санитарного законодательства, очистили чаши, заменили и отремонтировали душевые комплексы, провели другие работы.

Ранее стало известно, что городской суд по требованию Роспотребнадзора оштрафовал СДЮСШОР №3, в чьем ведении находится бассейн на Хейкконена, за нарушения санитарного законодательства при эксплуатации муниципального бассейна. В частности, "на глубине 25-30 см от поверхности воды в большой чаше бассейна было выявлено 5 свободноживущих личинок нематод в 50 литрах пресной воды". При том что согласно нормативу в таком количестве воды яиц и личинок гельминтов там вообще не должно быть. Подобные находки эпидемиологи делали в этом же бассейне в 2016 году.

В официальном сообществе СДЮСШОР №3 сегодня появилась информация, что в бассейне "проведена работа по генеральной очистки чаш", "произведены замены и ремонт душевых комплексов", "произведены работы по замене фильтров для очистки воды, заменены ультрафиолетовые лампы в очистных сооружениях, а также в ближайшее время будет заменен песок в фильтрах для очистки воды".

"Администрация МОУ ДО "СДЮСШОР № 3" в лице и.о. директора Александра Кишкина доводит до сведения посетителей бассейна, что плохие анализы воды в бассейне в апреле исправлены и доведены до хороших показателей еще в мае 2017 года, - отмечается в сообщении. - Администрация школы и бассейна просит вас не реагировать на заказные статьи в некоторых СМИ".