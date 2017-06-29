13:29, 29 Июня 2017
Часть имущества обанкроченной "Ягоды Карелии" купил питерский переработчик фруктов
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Состоявшийся накануне аукцион по продаже части имущества ООО "ПК "Ягода Карелии" выиграла петербургская компания "Северо-Западная производственно-торговая группа".
За здание контрольно-пропускного пункта и сеть уличного освещения она предложила сумму в 950 тысяч рублей – на 19 тысяч рублей больше начальной цены контракта, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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