Часть имущества обанкроченной "Ягоды Карелии" купил питерский переработчик фруктов

Состоявшийся накануне аукцион по продаже части имущества ООО "ПК "Ягода Карелии" выиграла петербургская компания "Северо-Западная производственно-торговая группа".

За здание контрольно-пропускного пункта и сеть уличного освещения она предложила сумму в 950 тысяч рублей – на 19 тысяч рублей больше начальной цены контракта, сообщают "Вести Карелии".

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