Чебунина избавилась от приставки и.о. заместителя премьер-министра правительства Карелии

Оксана Чебунина назначена заместителем премьер-министра правительства Карелии - членом карельского правительства.

Напомним, с марта 2017 года Чебунина работала старшим советником главы Карелии, курировала комитет по ценам и тарифам. В июне была назначена и.о. заместителя премьер-министра правительства Карелии.

Оксана Чебунина родилась 12 марта 1972 года в Читинской области. В 1994 году окончила Иркутский государственный университет по специальности "правоведение". В 2007 г. получила квалификацию "экономист" в Байкальском государственном университете экономики и права.

С 1994 г. по 1999 год работа в администрации Улан-Удэ - ведущий специалист, главный специалист Регистрационной палаты. С 1999 г. по 2002 год работа в Буркоопсоюзе, Улан-Удэнском торгово-экономическом техникуме.

С 2002 г. по 2004 год - юрисконсульт, затем заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Республики Бурятия. С февраля 2005 года заместитель руководителя Республиканской службы по тарифам Бурятии.

С февраля 2009 года исполняла обязанности руководителя Службы по тарифам Бурятии.

В июне 2009 года назначена на должность Руководителя Республиканской службы по тарифам.

В январе прошлого года перешла в министерство промышленности в качестве заместителя.