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13:01, 10 Июня 2017

Чем окончится спор за квадратные метры Дома профсоюзов Карелии?

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В профсоюзах Карелии разгорелся нешуточный скандал.

Малочисленные республиканские организации профсоюзов отстаивают свое право на бесплатные кабинеты в здании Дома профсоюзов Карелии.

В частности, речь шла о том, что председатель Союза профсоюзов Карелии Илья Косенков и три крупных членских организации Союза захватили здание Дома профсоюзов, расположенное на улице Дзержинского, 3 в Петрозаводске. В связи с этим накануне были опубликованы сразу два профсоюзных заявления. Первое – от председателей рескомов профсоюзов разных отраслей, за шестью подписями. В нем предъявляются серьезные обвинения в адрес председателя Союза Ильи Косенкова: "Дом профсоюзов, в котором располагается большинство членских организаций профсоюзов в Республике Карелия, в свое время строился на членские взносы и с той поры принадлежал всем членским организациям Объединения организаций профсоюзов в Карелии, а затем Союза… В настоящее время Косенков своей работой и, прежде всего, в части кадровых и финансовых вопросов, довел Союз до фактического банкротства. Все это неоднократно подтверждалось актами контрольно-ревизионной комиссии, которой выявлялись серьезные финансовые нарушения". Далее говорится о том, что с членских организаций, занимающих кабинеты в Доме профсоюзов, теперь будет взиматься арендная плата. "Но не все членские организации способны оплатить выставленные суммы и, следовательно, в таком случае они должны покинуть здание, в котором находились десятки лет. …Где так широко рекламируемая Косенковым профсоюзная солидарность? Дом профсоюзов принадлежит членским организациям и должен работать на них. Ведь здание и сейчас приносит основной доход Союзу от сдачи в аренду помещений, не занимаемых членскими организациями", - сказано в письме, подписанном председателями рескомов профсоюзов "Торговое единство", работников строительства, автомобильного транспорта, здравоохранения, жизнеобеспечения, а также представителем профсоюза работников госучреждений.

Подробнее читайте здесь.

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