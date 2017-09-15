Чемпионка мира по историческому средневековому бою Кохвакко встретилась с Лесоненом

Чемпионка мира по историческому средневековому бою (ИСБ), экс-сотрудница мэрии Петрозаводска Галина Кохвакко встретилась с министром культуры Карелии Алексеем Лесоненом.

"Сегодня мне удалось встретиться и лично обсудить вопросы развития ИСБ и Спортивного меча в нашей республике с Министром культуры РК Алексеем Николаевичем Лесоненом. По словам министра, нам готовы помочь в поиске удобного помещения под фехтовальный зал. Данный вопрос уже несколько лет остается проблемным для единственной в Петрозаводске Школы Фехтования "SWORD" - в городе катастрофически не хватает больших и теплых залов для занятий, особенно в прайм-тайм на неделе и по выходным дням", - написала "ВКонтакте" Кохвакко.

"Мы развиваем фехтование в своей республике уже пять лет. За это время мне удалось трижды подтвердить свой титул Чемпионки мира по ИСБ и воспитать двух Чемпионов Европы по Современному мечевому бою", - отметила она.