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12:36, 05 Июня 2017

Чемпиону из Петрозаводска подарили мастерку на размер меньше

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Жительница карельской столицы возмущена отношением властей к молодым спортсменам.

Петрозаводчанка Наталья Варцева рассказала в группе ВКонтакте о наплевательском отношении карельских властей к талантливым спортсменам.

"В апреле в Барселоне завершились соревнования за Кубок Европы-2017 киокушин карате, по итогам которых спортсмен из Петрозаводска Марк Вологдин стал сильнейшим в возрастной группе 16-17 лет в весовой категории 70 кг в дисциплине "кумитэ". Марк опередил соперников из Польши и Чили. После этого состоялся Чемпионат мира по киокусинкай 27-28 мая в Сибиу (Румыния). В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 41 страны мира, в том числе представитель Карелии Марк Вологдин. В своей весовой категории до 65 кг до 18 лет, в которой выступал Марк, он одержал победу и в итоге стал обладателем золотой медали первенства", - рассказала Наталья.

Затем она перешла к грустным моментам: "И мне настолько надоело безразличное отношение наших местных властей к такому событию, что я больше не могу и не хочу молчать. Мало того, что проезд полностью оплачивали родители Марка, деньги собирали всем семейством, так и плюс ко всему Марка даже не поздравило наше министерство спорта вообще никак. Даже не пригласили руку пожать. А когда он приехал из Европы с первым местом, ему торжественно вручили мастерку на размер меньше с надписью "Сочи-2014", а родителям в ответ на их письмо о компенсации хотя бы проезда, прислали ответ от заместителя главы о возврате 100 рублей, а министерство спорта просто проигнорировало их письмо. Позор!".

"…Почему у министерства спорта Республики Карелия такое отношение к молодым спортсменам, которые занимают призовые места на соревнованиях мирового уровня? Не у всех же родителей талантливых спортсменов есть денежные средства для оплаты проезда и оплаты жилья на соревнованиях. Как-то обидно за наш карельский спорт..." – сделала вывод петрозаводчанка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2017-06-05 13:39:56
Что ответит господин Воронов?
ненец
2017-06-05 13:30:10
Поздравляю, Марк, с победой!
Запакуй мастерку в пакет, положь тудыж 200 рублей и отправь в спортивное министерство. Без всяких слов благодарности.....
Ты, Мастер!
новый
2017-06-05 13:00:07
Налогоплательщики не обязаны оплачивать развлечения чьих то избранных детишек. У нас все дети талантливые и всем нужны мастерки по размеру. И вообще пусть Путину пишет
stranger
2017-06-05 12:57:09
"....ему торжественно вручили мастерку на размер меньше с надписью "Сочи-2014"..." - это профессиональная привычка, один размер ушёл на откат.
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