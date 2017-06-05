Чемпиону из Петрозаводска подарили мастерку на размер меньше

Жительница карельской столицы возмущена отношением властей к молодым спортсменам.

Петрозаводчанка Наталья Варцева рассказала в группе ВКонтакте о наплевательском отношении карельских властей к талантливым спортсменам.

"В апреле в Барселоне завершились соревнования за Кубок Европы-2017 киокушин карате, по итогам которых спортсмен из Петрозаводска Марк Вологдин стал сильнейшим в возрастной группе 16-17 лет в весовой категории 70 кг в дисциплине "кумитэ". Марк опередил соперников из Польши и Чили. После этого состоялся Чемпионат мира по киокусинкай 27-28 мая в Сибиу (Румыния). В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 41 страны мира, в том числе представитель Карелии Марк Вологдин. В своей весовой категории до 65 кг до 18 лет, в которой выступал Марк, он одержал победу и в итоге стал обладателем золотой медали первенства", - рассказала Наталья.

Затем она перешла к грустным моментам: "И мне настолько надоело безразличное отношение наших местных властей к такому событию, что я больше не могу и не хочу молчать. Мало того, что проезд полностью оплачивали родители Марка, деньги собирали всем семейством, так и плюс ко всему Марка даже не поздравило наше министерство спорта вообще никак. Даже не пригласили руку пожать. А когда он приехал из Европы с первым местом, ему торжественно вручили мастерку на размер меньше с надписью "Сочи-2014", а родителям в ответ на их письмо о компенсации хотя бы проезда, прислали ответ от заместителя главы о возврате 100 рублей, а министерство спорта просто проигнорировало их письмо. Позор!".

"…Почему у министерства спорта Республики Карелия такое отношение к молодым спортсменам, которые занимают призовые места на соревнованиях мирового уровня? Не у всех же родителей талантливых спортсменов есть денежные средства для оплаты проезда и оплаты жилья на соревнованиях. Как-то обидно за наш карельский спорт..." – сделала вывод петрозаводчанка.