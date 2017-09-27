Чепик объяснил, кто тормозит уголовное преследование виновных в банкротстве ГУП "Мост"

Власти Карелии видят признаки уголовного преступления в доведении до банкротства ГУП "Мост", но не могут провести проверку из-за конкурсного управляющего.

Об этом премьер-министр Карелии Александр Чепик заявил сегодня на заседании парламента Карелии.

"Мы пытались зайти на проверку ГУП "Мост", конкурсный нам отказал. Мы считаем, что там все основания для возбуждения уголовного дела в части доведения до банкротства есть, но провести проверку мы не можем, потому что конкурсный не пускает, не дает нам провести проверку. Мы можем провести только в рамках административного наказания. Мы считаем, что там идет злоупотребление со всех сторон", - сказал Чепик.

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