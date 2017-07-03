Чепик взял на контроль ситуацию с обеспечением соцучреждений Карелии местным молоком

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик поручил Минсельхозу республики проработать вопрос поставок местного молока в соцучреждения республики.

Как указано на сайте Минсельхоза, Чепик обратил внимание органов власти республики на то, что в школы, детские сады, больницы и объекты социальной сферы молоко и молочные продукты поступают из других регионов и по более высокой стоимости, чем у местных производителей молочной продукции.

"В связи этим, дано соответствующее поручение министерству сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии, министерству образования республики и министерству здравоохранения проработать вопрос организации поставок продукции с молокоперерабатывающих предприятий региона", - отмечается в сообщении.

"Взял вопрос на контроль", - написал Чепик в Facebook.