Через 30 лет люди будут спать еще меньше, показало исследование
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Глобальное потепление негативно влияет на сон.
Исследование ученых Гарвардского университета под руководством профессора Ника Обрадовича позволяет утверждать, что глобальное потепление влияет на температуру внутренних органов и затрудняет нормальный сон, пишет "Комсомольская правда".
Обрадович с коллегами изучил и проанализировал опросы Центров по контролю и профилактике заболеваний США в 2002-11 годах, в которых приняли участие примерно 765 тысяч американцев, и пришел к выводу об очевидной связи между глобальным потеплением и сном людей. Респонденты, больше других жаловавшиеся на нарушения сна, жили в своем большинстве на юге, где особенно жарко. Пики бессонницы, как правило, приходились на лето, когда устанавливалась особенно жаркая погода.
Статистическая модель позволила сделать следующий вывод: каждый месяц, когда средняя температура превышала нормальную температуру на 1°С, примерно, три человека из ста не досыпали за этот месяц в общей сложности примерно одну ночь.
Ученые давно обратили внимание на то, что температура внутренних органов человека зависит от температуры окружающего воздуха и способна влиять на его сон. Когда мы засыпаем, температура тела несколько снижается. Чем выше температура внутренних органов, тем хуже сон. У людей, страдающих от бессонницы, температура тела по ночам повышается.
Сильнее всего страдают от бессонницы пожилые люди старше 65 лет и люди с низкими доходами, пишет Newsweek. Те, чей годовой доход не превышает 50 тысяч долларов, в три раза чаще страдают от нарушений сна. Авторы исследования считают, что это связано с отсутствием у них кондиционеров.
В заключение Ник Обрадович с помощниками предупреждает, что если температура в течение следующих 30 лет повысится на 2 градуса, что представляется для северного полушария вполне вероятным, то люди будут спать на 30 минут меньше каждую неделю.
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