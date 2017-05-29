Через 30 лет люди будут спать еще меньше, показало исследование

Глобальное потепление негативно влияет на сон.

Исследование ученых Гарвардского университета под руководством профессора Ника Обрадовича позволяет утверждать, что глобальное потепление влияет на температуру внутренних органов и затрудняет нормальный сон, пишет "Комсомольская правда".

Обрадович с коллегами изучил и проанализировал опросы Центров по контролю и профилактике заболеваний США в 2002-11 годах, в которых приняли участие примерно 765 тысяч американцев, и пришел к выводу об очевидной связи между глобальным потеплением и сном людей. Респонденты, больше других жаловавшиеся на нарушения сна, жили в своем большинстве на юге, где особенно жарко. Пики бессонницы, как правило, приходились на лето, когда устанавливалась особенно жаркая погода.

Статистическая модель позволила сделать следующий вывод: каждый месяц, когда средняя температура превышала нормальную температуру на 1°С, примерно, три человека из ста не досыпали за этот месяц в общей сложности примерно одну ночь.

Ученые давно обратили внимание на то, что температура внутренних органов человека зависит от температуры окружающего воздуха и способна влиять на его сон. Когда мы засыпаем, температура тела несколько снижается. Чем выше температура внутренних органов, тем хуже сон. У людей, страдающих от бессонницы, температура тела по ночам повышается.

Сильнее всего страдают от бессонницы пожилые люди старше 65 лет и люди с низкими доходами, пишет Newsweek. Те, чей годовой доход не превышает 50 тысяч долларов, в три раза чаще страдают от нарушений сна. Авторы исследования считают, что это связано с отсутствием у них кондиционеров.

В заключение Ник Обрадович с помощниками предупреждает, что если температура в течение следующих 30 лет повысится на 2 градуса, что представляется для северного полушария вполне вероятным, то люди будут спать на 30 минут меньше каждую неделю.