17:40, 03 Октября 2017
Четверо петрозаводчан ограбили магазин на Ла-Рошель
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В Петрозаводске сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников по горячим следам.
В минувший понедельник 2 октября в 19.30 в сетевом магазине на набережной Ла-Рошель были похищены продукты на сумму более 3 тысяч рублей.
Работники торгового заведения сообщили приметы четырех молодых людей, которые вызвали подозрения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Комсомольском проспекте группа задержания вневедомственной охраны заметила схожих по приметам граждан. У одного из них под курткой были спрятаны похищенные продукты.
Задержанных доставили в магазин, где они были опознаны потерпевшей стороной, а потом передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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