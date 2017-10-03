Четверо петрозаводчан ограбили магазин на Ла-Рошель

В Петрозаводске сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников по горячим следам.

В минувший понедельник 2 октября в 19.30 в сетевом магазине на набережной Ла-Рошель были похищены продукты на сумму более 3 тысяч рублей.

Работники торгового заведения сообщили приметы четырех молодых людей, которые вызвали подозрения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Комсомольском проспекте группа задержания вневедомственной охраны заметила схожих по приметам граждан. У одного из них под курткой были спрятаны похищенные продукты.

Задержанных доставили в магазин, где они были опознаны потерпевшей стороной, а потом передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.