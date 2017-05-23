Четверых граждан Украины, находившихся в Карелии, принудительно отправили домой

С начала года карельские приставы выдворили за пределы РФ 16 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории нашей страны.

"Среди них: четверо граждан Украины, один гражданин Казахстана, один Йемена, трое – из Узбекистана, трое из Белоруссии, один из Азербайджана, один из Киргизии, двое из Таджикистана", - сообщили в республиканском управлении ФССП.

Еще 13 нелегалов, по данным ведомства, находятся сейчас в Центре временного пребывания иностранных граждан УМВД по Петрозаводску и вскоре также будут отправлены на родину.

"У семерых из подлежащих депортации отсутствуют документы, в отношении четверых пока нет вступивших в законную силу решений суда, а вот двое административно задержанных будут выдворены уже в ближайшее время", - отметили в службе судебных приставов.