Четыре гаража и иномарка сгорели в Кемском районе

В поселке Кемского района произошел серьезный пожар в гаражном кооперативе, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Во вторник днем в посёлке Сокол Кемского района произошел пожар в гараже. Огнём значительно повреждены четыре гаража и находившийся внутри Renault Logan.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной части Кеми и посёлка Рабочеостровск.

На пожаре никто не пострадал.