09:05, 07 Июня 2017
Четыре гаража и иномарка сгорели в Кемском районе
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В поселке Кемского района произошел серьезный пожар в гаражном кооперативе, сообщает ГУМЧС по Карелии.
Во вторник днем в посёлке Сокол Кемского района произошел пожар в гараже. Огнём значительно повреждены четыре гаража и находившийся внутри Renault Logan.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной части Кеми и посёлка Рабочеостровск.
На пожаре никто не пострадал.
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