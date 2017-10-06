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Новости. Общество
11:10, 06 Октября 2017

Четыре учителя из Карелии получили крупные гранты

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В День учителя денежные премии стали для педагогов лучшим подарком.

В Музыкальном театре Карелии 5 октября собрались представители педагогической общественности всех районов республики, ветераны и молодые учителя.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил педагогов и вручил благодарственные письма победителям федерального конкурса среди учителей. Четыре педагога из Карелии получили по 200 тысяч рублей в рамках приоритетного национального проекта "Образование". Участвовать в таком конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической работы не менее трех лет. Победителями стали представители петрозаводских школ Елена Клинова, Наталья Иванова и Елена Филимонова, а также преподаватель Северного колледжа из Сегежи Наталья Вахрамеева.

С профессиональным праздником собравшихся также поздравила председатель комитета Законодательного Собрания республики Галина Гореликова.

Подарками для всех участников праздника стали выступления творческих коллективов и балет "Дон Кихот" в постановке Музыкального театра.

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06.10.17 11:37
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2017-10-06 11:44:48
Вчера с училками набуфетился. Такие затейницы....
кир
2017-10-06 11:27:17
Что за время такое? Тут награждают, а в реальной жизни уроки срываются дети, прогуливают и курят, курят и курят стайками за воротами школы. Школьницы показывают себя круче парней. Учителя знают, а законов нет, баба Валя не может уже ничего. Это жизнь, детка.
Гость
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