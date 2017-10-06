Четыре учителя из Карелии получили крупные гранты

В День учителя денежные премии стали для педагогов лучшим подарком.

В Музыкальном театре Карелии 5 октября собрались представители педагогической общественности всех районов республики, ветераны и молодые учителя.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил педагогов и вручил благодарственные письма победителям федерального конкурса среди учителей. Четыре педагога из Карелии получили по 200 тысяч рублей в рамках приоритетного национального проекта "Образование". Участвовать в таком конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической работы не менее трех лет. Победителями стали представители петрозаводских школ Елена Клинова, Наталья Иванова и Елена Филимонова, а также преподаватель Северного колледжа из Сегежи Наталья Вахрамеева.

С профессиональным праздником собравшихся также поздравила председатель комитета Законодательного Собрания республики Галина Гореликова.

Подарками для всех участников праздника стали выступления творческих коллективов и балет "Дон Кихот" в постановке Музыкального театра.