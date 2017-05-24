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09:31, 24 Мая 2017

Чикалюк ушел в отставку

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков освободил министра по природопользованию и экологии республики Виктора Чикалюка от занимаемой должности.

Как сообщили в пресс-службе карельского правительства, в соответствии с указом врио главы республики с 24 мая исполняющим обязанности министра по природопользованию и экологии Республики Карелия назначен Алексей Щепин.

Вся трудовая деятельность Алексея Щепина связана с охраной и защитой лесов. После получения профильного высшего образования в Красноярской государственной технологической академии в 1997 году он начал свою работу помощником лесничего, трудился на различных должностях в органах власти, отвечающих за лесной контроль.

С 2016 года и по последнего времени Алексей Щепин работал заместителем начальника Управления охраны и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства.

Алексей Александрович Щепин родился в 1975 году в селе Быково Кабанского района Бурятии. В 1997 году начал работать  в Кабанском лесхозе Байкало-Кударинского лесничества сначала помощником лесничего, а через два года - лесничим . В 2008 году назначен главным специалистом-экспертом в отдел государственного лесного контроля и надзора в Бурприроднадзоре, а в 2010 году возглавил это ведомство.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
анти
2017-05-24 10:04:21
Вечер перестает быть томным :) Скоро бурятов будет больше, чем карелов в республике. Зачем так унижать Карелию?
Гарик
2017-05-24 09:49:15
Из своих карелов то не найти никого путнего,а бывшие заслуженные менты и приставы закончились)))). Очередной невостребованный попрыгунчик из Бурятии(((((((((((((((
deep
2017-05-24 09:38:00
А че менять на бурятов и удмуров то, давай африкосов то сразу. Глядишь и бананы начнут расти.
Гость
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