Новости. Общество
13:25, 14 Июня 2017

Чиновникам, отвечающим за дороги Карелии, снизят зарплату до минимума?

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Первый заместитель главы Карелии Александр Чепик поручил пересмотреть зарплаты чиновников, отвечающих за состояние дорожной сети региона.

В правительстве Карелии в среду обсудили нарушения, выявленные при строительстве и ремонте дорог республики в 2016 и начале 2017 года.

В частности, по словам врио председателя контрольного комитета РК Сергея Жарова, по результатам финансового аудита за 2016 год выявлено нарушений на 181,9 млн рублей.

С начала 2017 года, как показала проверка, неэффективно израсходованы 4,8 млн рублей.

Эти деньги пошли на оплату штрафов, возмещение ущерба при ДТП, административные взыскания с комитета, а не на содержание или ремонт дорог.

"Характер выявленных нарушений госкомитетом по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия свидетельствует о ненадлежащей организации ведомственного контроля в сфере закупок. Ранее отмечавшиеся недостатки в работе систем внутреннего финансового аудита не устранены", - отмечается в материалах проверки.

"Тогда подготовим поручение. Всем органам контроля, которые … дороги, торгуют дороги и комитету (дорожному) пересмотреть оплату труда таким образом: минимальную заработную плату всем, и выплаты (премиальные) – только по итогам года, как они будут работать. Как только закончили квартал, закончили год, если нет никаких претензий, все хорошо, они получают. А так мы их подталкиваем, что у них ответственности нет", - сказал Александр Чепик.

Поручение дано руководителю администрации главы Карелии Татьяне Игнатьевой. 

По словам нынешнего председателя госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту, связи РК Евгения Пыленка, руководители получают зарплату по стимулирующей системе: квартальная премия и премия по показателям работы за год.

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Комментарии

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2017-06-14 15:07:42
А вот в районах как быть? В Пряжинском р-не дорога от Сяпси на Кудаму в ужаснейшем состоянии. А те, кому там приходится ездить, регулярно молятся, чтобы её не чистили, т.к. после чистки она становится ещё хуже. Грейдерист почему-то ставит нож машины под прямым углом. В результате посреди дороги лежат валуны, гребенка не убирается, а делается еще больше. Это к вопросу о профессионализме. Дорожные службы работают по принципу: проехал грейдер участок дороги, значит работа выполнена, а средства освоены. А на результат никто не смотрит и соответствующие службы его не проверяют.
User
2017-06-14 13:52:31
До минимума - это до МРОТ или как?
баян
2017-06-14 13:49:04
еще такое надо проделать и с мэрией там столько бездельников сидит
Гарик
2017-06-14 13:45:39
Товарищь Чепик ! Насчет «печь горшки», у каждого свои задачи, бизнес должен развиваться усилиями бизнесменов , а экономика в целом развиваться правительством РК ,а не отпускаться на самотёк.
Гость
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