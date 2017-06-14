Чиновникам, отвечающим за дороги Карелии, снизят зарплату до минимума?

Первый заместитель главы Карелии Александр Чепик поручил пересмотреть зарплаты чиновников, отвечающих за состояние дорожной сети региона.

В правительстве Карелии в среду обсудили нарушения, выявленные при строительстве и ремонте дорог республики в 2016 и начале 2017 года.

В частности, по словам врио председателя контрольного комитета РК Сергея Жарова, по результатам финансового аудита за 2016 год выявлено нарушений на 181,9 млн рублей.

С начала 2017 года, как показала проверка, неэффективно израсходованы 4,8 млн рублей.

Эти деньги пошли на оплату штрафов, возмещение ущерба при ДТП, административные взыскания с комитета, а не на содержание или ремонт дорог.

"Характер выявленных нарушений госкомитетом по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия свидетельствует о ненадлежащей организации ведомственного контроля в сфере закупок. Ранее отмечавшиеся недостатки в работе систем внутреннего финансового аудита не устранены", - отмечается в материалах проверки.

"Тогда подготовим поручение. Всем органам контроля, которые … дороги, торгуют дороги и комитету (дорожному) пересмотреть оплату труда таким образом: минимальную заработную плату всем, и выплаты (премиальные) – только по итогам года, как они будут работать. Как только закончили квартал, закончили год, если нет никаких претензий, все хорошо, они получают. А так мы их подталкиваем, что у них ответственности нет", - сказал Александр Чепик.

Поручение дано руководителю администрации главы Карелии Татьяне Игнатьевой.

По словам нынешнего председателя госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту, связи РК Евгения Пыленка, руководители получают зарплату по стимулирующей системе: квартальная премия и премия по показателям работы за год.