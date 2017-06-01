Чиновники мэрии Петрозаводска потребовали от жителей частных домов убрать мусор вдоль железной дороги

Мусорные навалы, обнаруженные вдоль железной дороги, образованы собственниками гаражных построек, магазинов и жителями частных домов, которые выбрасывают бытовой мусор за пределы своих участков, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты администрации Петрозаводска совместно с представителями Октябрьской железной дороги проверили состояние территорий, прилегающих к железнодорожному полотну в городской черте от станции Петрозаводск до станции Онежский.

В ходе проверки были выявлены факты несанкционированного складирования твердых коммунальных и строительных отходов на прилегающей к полосе отвода территории и, как следствие, ее загрязнение. Мусорные навалы образованы собственниками гаражных построек, магазинов и жителями частных домов, которые выбрасывают бытовой мусор за пределы своих участков.

По итогам рейда было принято решение о приведении полосы отвода в порядок. Администрация обратится к конкретным собственникам и арендаторам гаражей, магазинов и частных домов с требованием о соблюдении требований природоохранного законодательства в части недопущения несанкционированного складирования отходов производства и потребления, а также проведет необходимые работы по уборке городской территории.