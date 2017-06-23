10:03, 23 Июня 2017
Численность чиновников в Карелии сократилась, а зарплаты выросли в 2017 году
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Количество государственных служащих в республиканских органах исполнительной власти в I квартале 2017 года сократилось до 1 тыс. 86 человек – это на 9,2% меньше, чем за тот же период 2016 года.
Их зарплаты выросли, в среднем, на 1,3% - до 45,9 тыс. рублей.
Такие данные дает Карелиястат.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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