Численность чиновников в Карелии сократилась, а зарплаты выросли в 2017 году

Количество государственных служащих в республиканских органах исполнительной власти в I квартале 2017 года сократилось до 1 тыс. 86 человек – это на 9,2% меньше, чем за тот же период 2016 года.

Их зарплаты выросли, в среднем, на 1,3% - до 45,9 тыс. рублей.

Такие данные дает Карелиястат.

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