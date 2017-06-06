10:45, 06 Июня 2017
Число малых предприятий в Карелии за 2 года выросло на 28%
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Количество малых и микропредприятий в Карелии по итогам 2016 года достигло 12,7 тыс. единиц, что на 28% больше по сравнению с 2014 годом.
Карелиястат приводит данные, в каких видах экономической деятельности наиболее высокие темпы роста числа малых предприятий.
В сфере деятельности "сельское, лесное хозяйство и охота" их количество выросло почти в 2 раза – с 274 до 416 единиц.
В каких еще сферах увеличилось количество малых предприятий, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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