Число малых предприятий в Карелии за 2 года выросло на 28%

Количество малых и микропредприятий в Карелии по итогам 2016 года достигло 12,7 тыс. единиц, что на 28% больше по сравнению с 2014 годом.

Карелиястат приводит данные, в каких видах экономической деятельности наиболее высокие темпы роста числа малых предприятий.

В сфере деятельности "сельское, лесное хозяйство и охота" их количество выросло почти в 2 раза – с 274 до 416 единиц.

В каких еще сферах увеличилось количество малых предприятий, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".