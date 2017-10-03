12:12, 03 Октября 2017
Число пассажиров "Ласточки" Петрозаводск-Великий Новгород увеличилось втрое
По теме
Загрузка...
Маршрут "Ласточки" по направлению "Петрозаводск-Великий Новгород" обрел популярность из-за сниженной стоимости билетов.
С 5 сентября при покупке билетов на поезд "Ласточка" сообщением "Новгород-на-Волхове – Петрозаводск" действует акция "1 км = 1 рубль". За 10 дней действия спецпредложения железнодорожники продали 1,2 тысячи билетов, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
27.09.2017, 09:40
26.09.2017, 10:13
02.10.2017, 11:32
28.09.2017, 16:28
26.09.2017, 09:59
Аналитика
Сегодня 10:22
Политкухня
Так получилось, что автор этих строк Олег Реут оказался в небольшой исследовательской поездке в Германии, приуроченной к очередным парламентским выборам.
02.10.2017 10:00
28.09.2017 11:15
27.09.2017 16:15
27.09.2017 09:40
Чтиво
02.10.2017 14:19
Без политики
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
Медиа
02.10.2017 13:20
Опрос
О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?
Афиша
Сегодня в городе (3)
Комментарии