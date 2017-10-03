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Новости. Экономика
12:12, 03 Октября 2017

Число пассажиров "Ласточки" Петрозаводск-Великий Новгород увеличилось втрое

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Маршрут "Ласточки" по направлению "Петрозаводск-Великий Новгород" обрел популярность из-за сниженной стоимости билетов.

С 5 сентября при покупке билетов на поезд "Ласточка" сообщением "Новгород-на-Волхове – Петрозаводск" действует акция "1 км = 1 рубль". За 10 дней действия спецпредложения железнодорожники продали 1,2 тысячи билетов, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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