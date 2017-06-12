Число погибших в ДТП с автобусом с паломниками выросло до 12

Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае скончалась по пути в больницу. Таким образом число погибших в аварии увеличилось до 12 человек.

"Число жертв достигло 12 человек. По пути в больницу в Бурятию скончалась женщина", — сказали РИА Новости в минздраве Забайкальского края.

Накануне вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По последним данным, автобус вез 51 человека из села Красный Чикой в Читу. Порядка 40 человек ранены, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

На водителя автобуса завели уголовное дело. Сам мужчина лежит в реанимации в больнице города Петровск-Забайкальский. У пострадавшего черепно-мозговая травма, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как официальный представитель СУСК региона Егор Марков, авария произошла на крутом повороте. На участке дороги велись ремонтные работы. На внешней стороне дорожного полотна, откуда автобус опрокинулся в кювет, не было ограждения.