Число получающих пособия по безработице в Карелии с начала года сократилось на 15%

Количество официально зарегистрированных безработных, получающих пособия в Карелии, в мае 2017 года составило 1,4 тысячи человек.

Это на 15% меньше, чем в январе. Это следует из статистических данных о ситуации на рынке труда, сообщают "Вести Карелии".

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