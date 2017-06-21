12:09, 21 Июня 2017
Число получающих пособия по безработице в Карелии с начала года сократилось на 15%
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Количество официально зарегистрированных безработных, получающих пособия в Карелии, в мае 2017 года составило 1,4 тысячи человек.
Это на 15% меньше, чем в январе. Это следует из статистических данных о ситуации на рынке труда, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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