Число семей, получающих детские пособия по 11-12 тысяч рублей, в Карелии выросло на 20%

Ежемесячные пособия на третьего и последующего детей в Карелии по состоянию на 1 июня получают 2,2 тысячи семей.

Это почти на 20% больше, чем на ту же дату прошлого года, сообщают "Вести Карелии".

Пособия выплачиваются семьям при условии, что ребенку еще не исполнилось трех лет.

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