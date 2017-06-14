14:58, 14 Июня 2017
Число семей, получающих детские пособия по 11-12 тысяч рублей, в Карелии выросло на 20%
По теме
Загрузка...
Ежемесячные пособия на третьего и последующего детей в Карелии по состоянию на 1 июня получают 2,2 тысячи семей.
Это почти на 20% больше, чем на ту же дату прошлого года, сообщают "Вести Карелии".
Пособия выплачиваются семьям при условии, что ребенку еще не исполнилось трех лет.
Подробнее читайте в материале издания.
Выбор читателей
09.06.2017, 11:26
13.06.2017, 10:40
13.06.2017, 13:23
07.06.2017, 16:08
07.06.2017, 09:25
Аналитика
13.06.2017 12:48
Политкухня
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что принципиально новое ждет избирателей?
13.06.2017 10:40
09.06.2017 11:26
08.06.2017 11:10
07.06.2017 11:52
Чтиво
Сегодня 14:47
Частная жизнь
Валентина Николаевна Пивненко отмечает "тихий" юбилей.
Сегодня 09:15
13.06.2017 13:28
09.06.2017 14:57
Медиа
13.06.2017 12:13
Афиша
В театрах (1)
Концерты завтра (1)
детям
В кинотеатрах (10)
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии