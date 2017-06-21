11:12, 21 Июня 2017
Число вакансий в Карелии почти сравнялось с количеством безработных
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Количество вакансий, заявленных работодателями Карелии, выросло с начала 2017 года при одновременном сокращении числа безработных.
Это следует из статистических данных о ситуации на рынке труда, представленных министерством социальной защиты, труда и занятости РК, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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