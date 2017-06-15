Чистая прибыль крупных и средних предприятий Карелии выросла почти в три раза

Сальдированный финансовый результат предприятий Карелии за январь-апрель 2017 года превысил 14,4 млрд. рублей, что в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Улучшилась и ситуация с задолженностью предприятий. За отчетный период просроченная кредиторская задолженность сократилась на 5,2%, дебиторская – на 17%, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

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