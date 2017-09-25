"Чистый город" приглашает 30 сентября на осенний марафон

Приглашаем всех желающих принять участие в посадке деревьев. День открытых дверей в очках виртуальной реальности.

Продолжаем нашу добрую традицию. "Чистый город" и Администрация г.Петрозаводска приглашает всех желающих 30 сентября в 12:00 принять участие в посадке деревьев в парке "Семейная аллея". Инвентарь, музыка и хорошее настроение гарантированы!

Для тех, кто планирует купить квартиру, 30 сентября также пройдет День открытых дверей. Вы сможете лично оценить преимущества нашего микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и скидках!

Виртуальный тур по реальным квартирам!

В этот раз мы действительно удивим вас. Предлагаем вам прогуляться по вашей будущей квартире в очках виртуальной реальности с эффектом глубокого погружения в пространство!

Надевая такое устройство и загружая виртуальную квартиру в смартфон, вы можете "пожить" в квартире, которую еще не купили и которая еще не даже не построена.

Оказавшись внутри будущей квартиры, можно оценить реальные размеры, заранее распланировать пространство, увидеть, как будет располагаться мебель и предметы интерьера.

Это будет увлекательная прогулка!

Ждем вас 30 сентября с 10:00 до 16:00.

Предварительная запись по телефону: 67-20-99

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