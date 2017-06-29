Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека посетила Петрозаводск

Член Совета Мария Большакова посетила Смоленск и Петрозаводск с целью защиты прав ветеранов и семей военнослужащих.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Союза семей военнослужащих Мария Большакова посетила с рабочим визитом Смоленск и Петрозаводск, сообщает president-sovet.ru.

В Петрозаводске Большакова встретилась с вице-премьером правительства Республики Карелия Ларисой Подсадник и министром труда и социальной защиты Ольгой Соколовой, а также с ветеранами и семьями военнослужащих.

Обсудили проблемы обеспечения жильем ветеранов боевых действий.